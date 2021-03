Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 marzo: Massimiliano tra Costanza e Vanessa

Uomini e donne, anticipazioni puntata 10 marzo

Nuovo appuntamento con il trono over e il trono classico di Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 10 marzo, con una puntata in cui il protagonista sarà Massimiliano Mollicone. Dopo l’emozionante momento di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri che hanno lasciato definitivamente la trasmissione dopo aver capito di essere innamorati e di volersi vivere senza telecamere, al centro dello studio, nella puntata di oggi, ci sarà Massimiliano. Il tronista avrà un confronto con Vanessa che chiederà spiegazioni per una mancata esterna. Dopo essere uscito due volte con lei, infatti, Massimiliano ha deciso di non portarla in esterna dedicandosi a Costanza a cui parlerà della malattia della sorella chiedendo, poi, di tagliare la scena. In studio, il tronista spenderà belle parole per Costanza ammettendo di essersi trovato bene con lei nonostante non sia il suo prototipo di donna.

Luca tra Angela, Elisabetta e Federica

Tra i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà anche Luca, il nuovo cavaliere del trono over che, dopo aver incuriosito le dame del parterre raccontando la sua passione per i viaggi, lo sport e la natura al punto da amare dormire sotto le stelle durante i suoi viaggi, ha cominciato a conoscere Angela, Elisabetta e Federica. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Luca racconterà di essere uscito con Angela con la quale c’è stato un bacio. Luca, inoltre, è anche uscito con Federica. Con quest’ultima, tuttavia, non è ancora successo niente mentre con Elisabetta deve ancora uscire. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe tornare al centro dello studio anche Armando Incarnato che non riesce a trovare una donna con cui avere una frequentazione continua. Giacomo, infine, avrà un confronto con Martina che non ha più portato in esterna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA