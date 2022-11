Uomini e donne, anticipazioni 10 novembre 2022/Federico Sceglie Alice? Il nuovo bacio

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 10 novembre tra trono over e trono classico: Federico Nicotera é vicino alla scelta?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 10 novembre 2022 su Canale 5, che tra le anticipazioni vede Federico Nicotera giungere al nuovo bacio. Per la quota trono classico, il tronista in carica ed ex corteggiatore storico di Sophie Codegoni a Uomini e donne, al nuovo appuntamento TV anticipato da Uomini e donne classico e over diventa protagonista di due nuove esterne, una registrata con la corteggiatrice Carola e l’altra con Alice. Si accende quindi la competizione tra le due pretendenti al trono e scatta il bacio tra Federico e Alice. Ma la reazione della bionda Carola é quella di un fiume in piena.

Infatti, la bionda corteggiatrice finisce in un mare di lacrime, palesando quindi una profonda delusione nutrita verso il tronista. Che lei voglia lasciare Uomini e donne, mettendo a rischio chiusura anticipata il trono classico di Federico? Che Federico sia vicino alla scelta? Per la quota trono over, lascia il segno, inoltre, il triangolo formato dalla preannunciata coppia uscente Ida Platano e Alessandro Vicinanza e l’altro ex della bresciana, Riccardo Guarnieri. Mentre Ida e Alessandro si fanno sempre più vicini all’ufficializzazione di coppia e all’addio al programma, Riccardo sembra non accettare che l’ex bresciana riesca a lasciarsi alle spalle il loro amore, mentre lui si direbbe ancorato al passato. Il cavaliere ha lamentato di essere vittima dei pregiudizi di chi, tra le donne al trono over, lo considera ancora innamorato della Platano, uno dei motivi per i quali ora lui minaccia l’addio a Uomini e donne: “Mi sento inutile, qui”. Che Riccardo possa davvero lasciare il programma di Maria De Filippi?

Gemma Galgani verso la svolta in amore, a Uomini e donne?

Per la quota trono classico, inoltre, al fianco di Federico Nicotera potrebbe avere voce in capitolo anche l’altro tronista, Federico Dainese, che prosegue le sue conoscenze. Per la quota trono over, anche Gemma Galgani sembra non riuscire a trovare la persona giusta da anni, ormai. Il ricordo dell’ex “gabbiano”, Giorgio Manetti, é ormai lontano, ma il nuovo conoscente Franco, di diversi anni più giovane, potrebbe rappresentare per lei la svolta in amore. Chissà…

