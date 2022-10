Uomini e Donne, anticipazioni 10 ottobre/ Isabella Ricci e Fabio Mantovani in studio?

Anticipazioni Uomini e Donne 10 ottobre: le nuove esterne dei tronisti

Oggi, lunedì 11 ottobre, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5. Nella puntata odierna i riflettori su chi saranno puntati? Si darà spazio ai giovani tronisti o ai protagonisti del trono Over? Si tornerà a parlare di Federica Aversano, reduce di un’esterna con Gabriele. Ricordiamo che la tronista aveva proposto a Riccardo Guarnieri di diventare un suo corteggiatore, ma il cavaliere aveva rifiutato l’offerta. Nonostante tutto sembra che Riccardo abbia ancora qualcosa da dire sul percorso della bella Federica. Spazio anche ai tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese, uno uscito con Carola e l’altro con Noemi. Esterne più che piacevoli per i due giovani, che decideranno di continuare la conoscenza con le rispettive corteggiatrici.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: lacrime per Ida Platano/ É ancora innamorato?

Uomini e Donne: il ritorno di Isabella e Fabio?

Non mancherà spazio per i protagonisti del trono over, in particolar modo a Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultima, infatti, ha deciso di chiudere la frequentazione con Alessandro, dopo averlo visto in lacrime per la rivale. Le due dame hanno discusso, chiamando in causa anche Riccardo, ed è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi per far tornare il sereno in studio. Come spesso capita quando al centro dello studio ci sono i protagonisti del trono over, anche oggi i toni si faranno molto accessi, sopratutto tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Infine dovrebbero fare il loro ritorno in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne si sono sposati lo scorso maggio. Come reagirà Gemma Galgani?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: scatta il bacio/ Che succede?Rosa Perrotta figlio in ospedale/ Attimi di panico per l'ex volto di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA