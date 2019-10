Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre: Sara Tozzi lascia lo show (trono classico)

Oggi pomeriggio dalle 14.45 andrà in onda la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti i quattro nuovi tronisti di questa nuova stagione. Spazio anche per due ospiti in studio: Nathalie Caldonazzo e l’ex fidanzato Andrea Ippoliti direttamente da Temptation Island Vip. In questa nuovo appuntamento di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, Sara Tozzi prenderà la decisione di abbandonare il trono perché pensa ancora al suo ex fidanzato. Il percorso giovane del dating show quindi, proseguirà con Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. In studio sarà palpabile la tensione tra Nathaly Caldonazzo e il suo ex tanto che lei replicherà: “È una pugnalata alle spalle, vuol dire che tu dentro non hai nulla, sei privo di sentimento, di tutto”. “A me fai schifo, non è che ti aggredisco, mi fai vomitare, è diverso”, aggiungerà l’attrice. Inevitabile la reazione rancorosa di Ippoliti: “Sei una persona deleteria, tossica, non riesco a relazionarmi con te, mi dai questa sensazione”.

Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono

Nel corso dell’appuntamento di oggi, il trono classico di Uomini e Donne dopo l’abbandono di Sara Tozzi, vedrà il forte scontro tra Nathalie Caldonazzo e l’ex Andrea Ippoliti. Gianni Sperti prenderà le difese dell’attrice, esprimendo il suo punto di vista: “Non è che le coppie litigano e vanno con l’amante”. Dopo il duro faccia a faccia tra i due ex partecipanti della seconda stagione di Temptation in chiave Vip, entrerà in studio pure la tentatrice Zoe che siederà davanti ad Andrea per parlare del loro rapporto nato in Sardegna: come sta procedendo tra di loro? Anche Sara Tozzi aveva preso parte di Temptation Island (non l’edizione famosa ma la precedente condotta da Filippo Bisciglia). Attualmente lavora come barista ed ha una sorella di 20 anni e un fratello (nato da un successivo legame del padre) di 11 al quale è particolarmente legata. L’appuntamento con il dating show è quindi rinnovato per oggi, giovedì 10 ottobre, dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA