Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 febbraio: baci “umidi” per Gemma! (Trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato al trono classico, Uomini e Donne torna oggi in onda con una puntata dedicata a dame e cavalieri del trono Over. L’inizio è come sempre dedicato a Gemma Galgani. Si parte dal video post puntata e dell’ammissione della dama di essere intrigata da Emanuele dopo le ultime cose accadute in studio. Oggi, però, la situazione è ben diversa: Gemma fa il suo ingresso in studio e, come anticipa il Vicolo delle News, racconta di essere uscita con Emanuele. Tra loro ben tre baci ma l’ultimo di questi è stato un po’ troppo “umido”, cosa che l’ha infastidita. Arriva anche il cavaliere che rincara la dose, dichiarando che lui e Gemma sono quasi “finiti in doccia insieme”. Gemma però, dopo il loro bacio, non è disposta a continuare la loro conoscenza e vuole chiudere. Questo scatena una lunga serie di polemiche contro la dama.

Uomini e Donne, anticipazioni: Simonetta esce con Marcello, sospetti in studio

Dopo la parentesi dedicata a Gemma Galgani ed Emanuele, a Uomini e Donne si continua con Simonetta. La dama è al centro dello studio in quanto svela di essere uscita con Marcello. Una rivelazione che lascia tutti basiti, in primis Gianni Sperti che non ne comprende le motivazioni visto che lei non ha mai manifestato interesse nei suoi riguardi. Anche Samuel trova sia molto strano, ma Simonetta ammette di trovare Marcello molto elegante e piacente nonostante la differenza d’età esistente tra loro. Va invece molto bene la frequentazione tra Valentina M e Massimiliano. I due sono usciti insieme già cinque volte e ognuna di queste ha portato la loro conoscenza ad un passo successivo. In studio infatti confermano di trovarsi in sintonia e di voler continuare ad uscire insieme.

