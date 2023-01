Uomini e donne, anticipazioni 11 gennaio/ Federico Dainese lascia il trono

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata in diretta datata 11 gennaio 2023

Prosegue il consuetudinario appuntamento tv di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 11 gennaio 2023, dove é previsto l’addio di Federico Dainese. Stando alle anticipazioni TV riprese da Uomini e donne classico e over, risulta prevedibile che la nuova puntata del dating show registri il ritiro dal trono classico del tronista. Il giovane ha espressamente dichiarato -in una recente registrazione della trasmissione- di non aver trovato l’anima gemella nel suo percorso tv, tanto da voler vedere a terzi la sua poltrona al trono classico. Sarà una scelta condivisa o criticata, dai telespettatori?Chissà.

Per il trono classico, poi, l’altra tronista in carica ha condiviso un’esterna con entrambi i due corteggiatori, il biondo Alessio Corvino e il moro Alessio Campoli. Chi farà breccia nel cuore della giovane Lavinia Mauro? Federico Nicotera, l’altro tronista in carica, potrebbe invece vedersi costretto a chiudere il trono, anche nell’ipotesi di una scelta anticipata. Questo perché, tra le corteggiatrici, sia Carola che Alice minacciano il ritiro dal programma, sentendo troppo forte il peso del contendersi le attenzioni del tronista.

Nell’attesa di scoprire di più, a Uomini e donne si prevedono risvolti anche per ciò che concerne la quota del trono over. Reduce dall’addio definitivo alla storica ex Ida Platano, uscita dal programma in coppia con Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri vive una conoscenza tra alti e bassi con Gloria Nicoletti. I due, a quanto pare, si sono rivisti, anche sfruttando i festivi a cavallo tra il Santo Natale 2022 e il Capodanno 2023. Che possa ufficializzarsi un nuovo amore?

