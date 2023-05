Uomini e donne, anticipazioni 11 maggio 2023/ Scontro tra Tina, Elio e Gemma

Uomini e donne, puntata 11 maggio 2023: cosa succederà?

Oggi, giovedì 11 maggio 2023, va in onda alle 14.45 su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, la tronista del Trono Classico Nicole Santinelli (ieri è andata in onda la scelta di Luca Daffrè), i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori nella puntata di oggi?

Nella puntata di ieri Luca Daffrè ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne: la sua scelta è Alessandra Somensi. “Tu mi hai colpito subito e un sacco la tua semplicità. Andando avanti ti sei fatta conoscere sempre di più, sei dolce, sensibile e con te questa cosa che mi era prefissato all’inizio è venuto molto spontaneo. Ho voglia di conoscerti fuori, di viverti e chissà che un giorno quel volo non possiamo prenderlo insieme. Ad oggi ti dico che sei la mia scelta”, sono state le parole di Luca. Nessun dubbio e nessun rimpianto per il volo mancato a Bali per Alessandra: “Anche tu sei la mia scelta”.

Uomini e Donne: spazio a dame e cavalieri del trono over

Stando le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover oggi, giovedì 11 maggio 2023, andrà in onda la prima parte della puntata, che è stata registrata martedì. Molto probabilmente, si partirà con il trono Over, mentre la puntata di domani sarà dedicata alla scelta di Nicole Santinelli. Al centro dello studio ritroveremo Gemma, Elio e Tina. A quanto pare l’opinionista mangerà la ricotta davanti a Elio, alimento che il cavaliere non mangia perché legato a dei suoi brutti ricordi d’infanzia. Siparietto anche con Gemma Galgani e intervento di Armando Incarnato. Domani andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, con la scelta di Nicole Santinelli. Stando alle anticipazioni, Nicole ha spiazzato tutti e ha scelto Carlo Alberto Mancini. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata di Uomini e Donne.

