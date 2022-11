Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 novembre: il passato torna tra Ida e Riccardo…

Uomini e donne, anticipazioni puntata 11 novembre

Venerdì 11 novembre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e donne. L’ultima puntata della settimana vedrà protagonista ancora una volta Ida Platano. La dama, con la sua storia con Alessandro Vicinanza, sta letteralmente monopolizzando lo studio. Dopo l’ennesimo confronto avvenuto sulla loro frequentazione, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, Ida si ritroverà nuovamente al centro dello studio, ma per un confronto con l’ex Riccardo Guarnieri.

Nella puntata del dating show di canale 5 trasmessa ieri, Riccardo Guarnieri ha espresso il desiderio di lasciare la trasmissione convinto di non poter più dare nulla alla trasmissione e lasciandosi andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Ida che ha definito “l’amore più grande della sua vita” e “l’unica donna a cui abbia chiesto di sposarmi”. Parole importanti su cui, oggi, ci sarà un nuovo confronto.

Confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Nonostante abbia espresso il desiderio di lasciare definitivamente la trasmissione, oggi, Riccardo Guarnieri sarà nuovamente in studio e tornerà a confrontarsi con Ida Platano con cui ha vissuto una storia davvero importante. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida e Riccardo torneranno a parlare del loro passato che, a quanto pare, il cavaliere non avrebbe ancora superato.

Se da una parte Ida ha più volte ribadito di non poter avere con lui un rapporto d’amicizia e di aver voltato definitivamente pagina, dall’altra parte, Riccardo non ha nascosto il desiderio di avere almeno un rapporto civile. Riusciranno a trovare un compromesso?

