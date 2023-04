Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile/ Nicole e Andrea si sono messi d’accordo?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 aprile: cosa succederà?

Oggi, mercoledì 12 aprile 2023, va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne il cavaliere del trono over Armando Incarnato è stato accusato da Aurora di avere un manager. Anche Riccardo Guarnieri e Gianni Sperti l’ha criticato, sostenendo la tesi della dama. Secondo Aurora, Armando avrebbe anche fatto il provino per il Grande Fratello Vip. Il cavaliere si è arrabbiato e ha chiesto a Maria Di Filippi che vengano mostrate le prove di quanto detto da Aurora.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata che è stata registrata venerdì scorso. Spazio, quindi, ai protagonisti del trono classico. La tronista Nicole Santinelli è già stata protagonista di diverse polemiche e frecciatine. Nella puntata di oggi si parlerà del suo corteggiatore Andrea Foriglio, osteopata romano, che le ha lasciato un biglietto durante un ballo. Lei cercherà di giustificarsi, ma rimaranno molti dubbi e perplessità: si sono messi d’accordo? Il corteggiatore Cristian Di Carlo deciderà di auto eliminarsi e di lasciare lo studio. Nicole andrà a cercarlo? Non è escluso che nel corso della puntata si torni a parlare ancora di Armando Incarnato, che ieri ha lasciato lo studio furioso. Stando alle anticipazioni, nella puntata che è stata registrata sabato il cavaliere è tornato in studio e ha avuto un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti.

