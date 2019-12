Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 dicembre: brutto colpo per Giulio! (trono classico)

Dopo un inizio settimana tutto dedicato ai protagonisti del trono Over, oggi Uomini e Donne riporta in onda tronisti e corteggiatori. Unh appuntamento alquanto infuocato che parte ancora una volta con il trono di Giulio Raselli. Il tronista è uscito per ben due volte con Giovanna Abate e Giulia D’Urso ma, come anticipa il Vicolo delle News, delle quattro esterne ne vengono mostrate in studio soltanto due. Si parte con Giulia che ha deciso di fare una sorpresa a Giulio organizzando un romantico percorso fatto di loro foto, volto a ricordare tutto quello che hanno vissuto sino ad oggi. Una sorpresa che si conclude con un bacio ma che viene criticata da Raselli in studio che si aspettava qualcosa di più concreto e, per questo, si dice poco “arricchito” da questo incontro. Bene, invece, l’esterna con Giovanna.

Uomini e Donne, anticipazioni: segnalazione per Giulia D’Urso!

Esterna simpatica, infatti, quella di Giulio Raselli e Giovanna. Dopo essersi punzecchiati, la corteggiatrice lo porta a conoscere quella zia Carmela che lo aveva accusato nel corso di una telefonata. Tornati in studio Maria De Filippi prima annuncia l’arrivo di due ospiti – Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi – poi svela di avere una segnalazione su Giulia D’urso. A farla è un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, che racconta di un bacio dato da Giulia ad un calciatore famoso e suo ex fidanzato nel corso di una festa alla quale anche lei era presente. Giulio è basito mentre Lorenzo Riccardi ci mette il carico svelando di aver avuto anche lui un flirt con Giulia qualche tempo fa. Insomma, una puntata particolarmente movimentata quella di Uomini e Donne in onda oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA