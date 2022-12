Uomini e Donne, anticipazioni 12 dicembre/ Ospiti Ida e Alessandro, Pinuccia “sviene”

Anticipazioni Uomini e Donne 12 dicembre: trono over o classico?

Oggi, lunedì 12 dicembre 2022, inizia una nuova settimana di Uomini e Donne il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Ricordiamo che l’ultimo appuntamento con il programma è andato in onda mercoledì 7 dicembre, prima di interrompersi per il ponte dell’Immacolata. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata di UeD? Settimana scorsa abbiamo visto Gemma discutere in modo molto acceso con Mario, l’ultimo cavaliere arrivato in studio per conoscerla. Secondo la storica dama torinese, Mario sarebbe interessato a un’altra dama, Pamela e di essersi avvicinato per motivi di visibilità. Maria De Filippi ha implicitamente invitato il cavaliere a lasciare il programma. Per quanto riguarda Biagio, invece, il cavaliere ha cercato di recuperare il suo rapporto con Silvia. Ma anche in questo caso Maria De Filippi è intervenuta, decisamente infastidita dal comportamento del cavaliere: secondo la conduttrice il suo interesse per la dama non è veritiero.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro in studio

Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni torneranno in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che da qualche settimana hanno deciso di vivere la storia lontano dalle telecamere. Riflettori puntati anche su Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Gloria. Il cavaliere non reagirà bene alla vista dei due innamorati, sentendosi provato dalla loro presenza. Non mancheranno critiche da parte degli opinionisti e scenate al centro dello studio. Anche Pinuccia sarà protagonista di un’accesa discussione con Tina Cipollari, tanto da simulare uno svenimento. Spazio, infine, al trono classico e all’esterna di Federico e Carola: i due si sono baciati. Non è escluso che si parli anche di Lavina e Alessio, che non riescono a trovare un punto di incontro.

