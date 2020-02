Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 febbraio: nuova conquista per Marcello! (Trono Over)

Continua l’appuntamento con dame e cavalieri del trono Over di Uomini e Donne. Se Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa della puntata in onda ieri con i suoi “baci umidi”, oggi l’attenzione si sposta su Simonetta. La dama siede al centro dello studio e, a gran sorpresa, di fronte a lei arriva Marcello. Si tratta del cavaliere che ha già corteggiato Gemma e che si è beccato il biscotto e la scarpa di Barbara De Santi. In studio è subito un mormorio di voci e il motivo è chiarito da Gianni Sperti: la grande differenza d’età dei due (circa 20 anni). L’opinionista infatti sospetta che Simonetta abbia deciso di uscire con lui dopo aver scoperto che ha la Porsche e altri beni di lusso, ma lei nega con forza. Tuttavia in studio si scatena un po’ di polemica alla quale entrambi devono far fronte.

Uomini e Donne, anticipazioni: un giovane corteggiatore per Veronica Ursida

Si prosegue poi con Valentina M. e Massimiliano al centro dello studio di Uomini e Donne. I due sono usciti insieme già 4 volte e ammettono che c’è stato più di uno scontro, tuttavia la voglia di continuare a frequentarsi e stare insieme è tanta, dunque la conoscenza continua. A Uomini e Donne arriva poi il momento di Veronica per la quale arriva un nuovo e giovanissimo corteggiatore. Il ragazzo piace alla dama ma anche al pubblico e ai due opinionisti che lo elogiano. La puntata del Trono Over di oggi si conclude poi con Romolo che sta frequentando Fernanda. Ad intervenire sarà però Olga, stupita dal fatto che lui sia riuscito a dimenticarla in così poco tempo visto che solo pochi giorni fa le dichiarava il suo amore e si disperava per lei. In studio questo darà il via ad una nuova discussione tra i due.

