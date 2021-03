Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 marzo: Luca e Gero protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 marzo

Cosa accadrà nella nuova ed ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Alle 14.45, su canale 5, torna l’appuntamento con il dating show di canale 5. La puntata riprenderà esattamente da dove si è interrotta quella trasmessa ieri. Dopo il confronto tra Gemma Galgani e Cataldo, la puntata è stata animata da Massimiliano Mollicone che ha vissuto un’esterna emozionante con Eugenia, una nuova corteggiatrice. I protagonisti della puntata di oggi potrebbero essere due cavalieri ovvero Luca e Gero. Quest’ultimo continua ad essere molto corteggiato anche se non ha ancora trovato una donna con cui portare avanti la frequentazione. Luca, invece, sta uscendo con Angela, Federica ed Elisabetta e ha anche ricevuto i complimenti di Gemma Galgani. La dama di Torino ha ribadito di avere molte affinità con Luca scatenando le critiche di Tina Cipollari. Sarà proprio Luca il protagonista della puntata di oggi?

SAMANTHA CURCIO ELIMINA ROBERTO?

Maria De Filippi, nel corso della puntata di oggi, potrebbe riservare spazio anche a Samantha Curcio che continua a discutere con il corteggiatore Roberto. Nella scorsa puntata, la tronista ha ribadito di non sentire l’interesse del corteggiatore nei suoi confronti ribadendo di avere molto più feeling con Ugo. Roberto le ha così spiegato che, essendo ancora in una fase di conoscenza, non ha ancora cominciato a corteggiarla e che è pronto a tornare a casa qualora decidesse di eliminarlo. L’atteggiamento di Samantha sta così dividendo il pubblico. Molti telespettatori, infatti, danno ragione a Roberto non condividendo l’atteggiamento della tronista. Nel corso della puntata ci sarà modo di parlare anche di Giacomo che, nelle scorse puntate, ha avuto solo un confronto con Martina che gli ha chiesto spiegazioni sulla mancata esterna?





