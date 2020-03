Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 marzo: Roberta e Veronica, è guerra! (Trono Over)

Nonostante l’assenza del pubblico, lo studio di Uomini e Donne è colmato dalla tensione che si respira nelle nuove puntate del trono Over. Ieri dame e cavalieri sono tornati in studio con una nuova sfilata che ha dato però il via a segnalazioni e scontri. In particolare Veronica Ursida è tornata a parlare di Andrea, svelando che il ragazzo avrebbe baciato un’altra quando già la stava sentendo e, dunque, era sceso per lei. Questo fa infuriare Valentina che, nella puntata di oggi 12 marzo, sbotta contro Andrea, sottolineando che il suo è stato un passo falso. Che abbia dunque deciso di troncare la loro conoscenza? Intanto prosegue la sfilata delle dame che vede poi fare il suo ingresso in passerella Roberta Di Padua. Jeans aderente e maglietta bianca per la dama che poi parte all’attacco.

Uomini e Donne, anticipazioni: ancora problemi per Massimiliano e Valentina M.

Nello studio di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi 12 marzo su Canale 5, parte un botta e risposta particolarmente acceso tra Roberta Di Padua e Veronica Ursida. Le due si accusano e Roberta sembra pronta a portare a galla una qualche rivelazione sulla rivale dal suo cellulare: di cosa si tratta? Le accuse per Veronica arriveranno però anche da Barbara De Santi. Intanto la sfilata continua con Valentina M. ma anche per lei arrivano poi brutte notizie. Si tratta di una segnalazione su Massimiliano, il cavaliere con il quale stava nascendo una storia d’amore. Una dama racconta di alcuni contatti che i due avrebbero avuto, a quanto pare, quando lui frequentava ancora Valentina. Rivelazioni che potrebbero scatenare un acceso scontro in studio. Appuntamento alle 14.45.

