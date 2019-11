Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 novembre: lite tra Ida e Armando! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over 12 novembre

La storia tra Gemma Galgani e Juan Luis sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne e continuerà a farlo anche nell’appuntamento del trono Over in onda oggi 12 novembre. Ci saranno nuovi balli ma anche gelosie per la Galgani, ma prima si riparte da Ida e Riccardo. La coppia è tornata in studio ed ha dato il via ade una nuova discussione che va avanti anche oggi tra accuse reciproche. La situazione però peggiora quando torna al centro della discussione anche Armando Incarnato. Il cavaliere ha avuto una breve frequentazione con Ida prima che tornasse con Riccardo e ha poi accusato lei di averlo usato. Oggi la questione torna al centro dello studio di Uomini e Donne dove si accende un’infuocata discussione proprio tra Ida e Armando, con conseguente inserimento di Riccardo.

Uomini e Donne, lite tra Gemma Galgani e Jean Pierre!

Dopo i tumultuosi scontri tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, arriva al centro dello studio di Uomini e Donne Valentina M. e Gennaro. I due continuano a frequentarsi ma la dama ammette di sentirlo “freddo e frenato” nei suoi confronti, cosa che suscita qualche battuta di Tina Cipollari in studio. E sarà proprio la bionda opinionista a scatenare nuovamente le ire di Gemma. Dopo averle aperto la lampo del vestito in studio, Tina chiederà a Juan Luis dio ballare un lento, cosa alla quale la Galgani si opporrà con forza. Tra le due bionde dame scoppierà allora l’ennesimo battibecco. E per la Galgani non finisce qui: il ritorno di Jean Pierre al centro dello studio del trono Over darà il via ad un acceso chiarimento tra i due. Il cavaliere arriverà ad accusare la Galgani di essere “ridicola”, ricordandole che pochi minuti dopo aver pianto per lui se n’è totalmente scordata grazie all’arrivo di Juan Luis.

