Uomini e donne, anticipazioni 12 settembre 2023/ Confronto tra Francesca e Manuel di Temptation Island

Uomini e donne, ieri il debutto della nuova edizione

Ieri pomeriggio ha preso il via la nuova stagione di Uomini e donne, il popolare dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La puntata di debutto ha visto il ritorno in studio dei volti più amati e dei grandi protagonisti del programma, dagli inossidabili opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti alla Dama del Trono over per eccellenza, Gemma Galgani. Inoltre, il pubblico ha assistito al primo confronto per le coppie che hanno preso parte a Temptation Island questa estate.

In particolare, in studio hanno fatto capolino Perla e Mirko, che si sono lasciati dopo l’esperienza nel docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Al loro fianco, per un confronto a quattro che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, erano presenti anche i rispettivi tentatori con i quali si sono fidanzati dopo il programma: Greta per Mirko e Igor per Perla.

Uomini e donne, anticipazioni oggi martedì 12 settembre: assenti Armando e Riccardo

Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Uomini e donne, in programma oggi, martedì 12 settembre 2023, sempre a partire dalle ore 14.45 su Canale5? Secondo quanto riportato da TvBlog, per quanto riguarda il Trono Classico sono stati presentati ufficialmente in studio i tre nuovi tronisti, Brando, Cristian e Manuela. Sono loro i protagonisti di questo inizio edizione: riusciranno a trovare nel programma l’amore della loro vita?

Invece, per quanto riguarda il Trono Over, da registrate in studio l’assenza sia di Armando Incarnato sia di Riccardo Guarnieri. Infine, ci sarà ancora spazio per le storie di Temptation Island e per un altro importante e atteso confronto: quello tra Francesca e Manuel. La coppia si è detta addio al termine del programma e, in studio, arriverà una resa dei conti, sempre sotto l’occhio attento di Maria De Filippi affiancata dall’eccezionale presenza in studio di Filippo Bisciglia.

