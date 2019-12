Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 dicembre: la decisione di Veronica (trono classico)

La settimana di Uomini e Donne giunge al termine con una nuova puntata del trono classico. Dopo i dubbi di Giulio Raselli, tra segnalazioni e nuove liti, la puntata è proseguita con un’inaspettata rivelazione di Veronica Burchielli. La tronista ha infatti ammesso di avere dei dubbi e di sentirsi frenata nel suo percorso per non aver avuto modo di confrontarsi un’ultima volta e in modo definitivo con Alessandro Zarino. E anzi aggiunge che si aspettava che lui scendesse per lei, magari proprio per corteggiarla. Le dichiarazioni di Veronica scatenano la dura reazione di Tina Cipollari. Oggi, come svela il Vicolo delle News, l’opinionista torna ad attaccare la Burchielli, ritenendola falsa. Secondo Tina, infatti, dopo aver accettato il trono Veronica vuole ripulirsi la faccia, anhdando da Zarino e chiarendo con lui.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo tra Cecilia e Jessica

Tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli si scatena una dura lite che culmina con l’uscita dallo studio della tronista per chiamare Alessandro per chiedergli di tornare per avere un confronto con lei. Zarino però ammette di non voler tornare, lasciando Veronica in totale confusione. Maria De Filippi trova però la soluzione: la tronista potrà andareda lui per il fatidico confronto ma con telecamere a seguito. L’attenzione passa poi a Carlo Pietropoli che è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo. Tra i due c’è feeling e la conoscenza parte al meglio. Carlo è uscito inoltre anche con Jessica che non bacia solo per non affrettare i tempi. Infine con Bruna dalla quale ammette di non sentirsi particolarmente attratto. La nuova puntata si concluderà con Giovanna che chiede a Giulio cosa voglia fare con Giulia dopo la segnalazione, il tronista ammette di essere abbastanza perplesso.

