Uomini e Donne, anticipazioni 13 febbraio/ Alessandro e Pamela lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 febbraio: nuova settimana

Oggi, lunedì 20 febbraio 2023, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata andata in onda venerdì scorso, venerdì 17 febbraio, Nella puntata andata in onda venerdì 17 febbraio 2023, Lavinia Mauro ha incontrato i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, con entrambi si è raccontata e ci sono stati due baci. Ad Alessio Corvino, la tronista ha raccontato un periodo doloroso della sua vita, legato a un ex fidanzato.

Uomini e donne: anticipazioni registrazione 19 febbraio/Carola si dichiara a Federico

Federico Nicotera, invece, ha cercato Carola e la corteggiatrice è tornata in studio. La corteggiatrice è stata duramente criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti sul suo reale interesse per il tronista. Federico e Carola hanno ballato insieme mentre Alice è uscita dallo studio, raggiunta poi dal tronista. Per quanto riguarda il trono over, invece, Riccardo ha iniziato ad uscire con Michela. Nella puntata di oggi, lunedì 13 febbraio, Maria De Filippi a chi darà spazio: a dame e cavalieri del trono over o ai protagonisti del trono classico?

Uomini e donne, chi é il nuovo tronista Luca Daffré?/ Dopo L'isola dei famosi...

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 20 febbraio, si aprirà con i protagonisti del trono over. Si parlerà di Alessandro e Pamela: i due, dopo alti e bassi, hanno deciso di conoscersi lontano dai riflettori e lasceranno insieme lo studio. Molto probabilmente si tornerà a parlare anche di Armando Incarnato. Il cavaliere ha chiesto a Desdemona di uscire, ma non mancheranno le critiche in studio. Stando alle anticipazioni ci sarà un’accesa lite tra il cavaliere e Gianni Sperti, convinto che ad Armando non interessi nessuna dama. Spazio anche a Ivan, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che aveva deciso di conoscere Desdemona e Paola. Ivan aveva anche espresso il suo interesse per Tina Cipollari. Come procedono le sue conoscenze?

LEGGI ANCHE:

Antonio Santarsiero, l'assessore di Seveso a Uomini e donne/ “Mi rimetto in gioco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA