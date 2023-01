Uomini e donne, anticipazioni 13 gennaio/ Spazio a Lavinia e Federico?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 gennaio 2023

Oggi, venerdì 13 gennaio 2023, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Chi saranno i protagonisti di questo nuovo appuntamento? Nella puntata di ieri i riflettori sono stati puntata su Alessandro, del trono over. Il cavaliere si è seduto al centro studio davanti a Pamela, Paola e Gemma. Alessandro e Paola hanno parlato nuovamente di quanto successo nella loro prima e unica uscita, senza però trovare un punto di incontro. Gemma e Pamela hanno deciso di continuare a frequentare Alessandro. Anche Cristina, ex conoscente di Armando Incarnato, ha ammesso di essere interessata al discusso cavaliere. La sua decisione ha suscita la reazione accesa di Tina Cipollari e di Armando.

Uomini e Donne: il trono di Lavinia e Federico N.

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi venerdì 13 gennaio, dopo quella di ieri interamente incentrata sul trono over, si torna a parlare dei tronisti. Dopo il ritiro di Federica Aversano e Federico Dainese, sono rimasti Lavinia Mauro e Federico Nicotera, ormai a un passo dalla scelta. Sembra che in esterna Lavinia abbia baciato Alessio Campoli, ex di Angela Nasti. In studio Alessio Corvino, l’altro corteggiatore, non nasconderà il suo disappunto. Federico, invece, dovrà fare la sua scelta tra Alice Barisciani e Carola Carpinelli, ma con quest’ultima le discussioni non mancano. Per quanto riguarda il trono over, invece, Gloria dopo aver chiuso la frequentazione con Ricardo ha decido di conoscere meglio Umberto. Come reagirà Guarnieri?

