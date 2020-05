Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 maggio: Alessandro Graziani “tronista”, Alchimista..

Pubblicità

Oggi 13 maggio, su Canale 5, ci attende una puntata di Uomini e Donne davvero imperdibile. Dopo una grande parentesi dedicata alla conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius, che procede tra gesti romantici e grandi polemiche, al centro dello studio ritroviamo Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due si sono rivisti dopo la scorsa registrazione ed è proprio il cavaliere a raccontarlo: “Ci siamo visti dopo la puntata, abbiamo trascorso due ore insieme e siamo stati così bene che sono passate velocissime. Diciamo che ci siamo anche avvicinati ed è successo qualcosa in più. Lei mi piace molto!” Veronica sembra essere dello stesso parere ma la situazione viene stravolta da un annuncio di Maria De Filippi: “C’è un ragazzo che è venuto per conoscerti!” Lei accetterà questa volta di farlo entrare o rimarrà puntata su Giovanni?

Al centro dello studio di Uomini e Donne arriva anche una nuova coppia, Alessandro S. e Patrizia, che hanno iniziato a conoscersi e raccontato come sta andando. È poi tempo anche per un altro nuovo protagonista: lui si chiama Angelo e ad esserne particolarmente colpita, dopo un solo ballo insieme, è Valentina Autiero. La dama chiede infatti a Maria De Filippi la possibilità di sentire la sua presentazione, palesando già un chiaro interesse. In studio tornano inoltre anche Enzo e Pamela ma la tensione tra i due è ancora altra. Si conclude con una parentesi dedicata a Giovanna Abate. Per lei due grandi novità: una nuova sorpresa dell’Alchimista, che sembra voler svelare qualcosa in più di se; e il ritorno in studio di Alessandro Graziani ma non per lei. Hanno chiesto di lui tre signore e oggi si prepara a conoscerle!



