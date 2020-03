Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 marzo: Carlotta e Marco in lacrime! (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una puntata del trono Over molto particolare. Liti, lacrime e nuovi incontri caratterizzeranno l’appuntamento di oggi. Si riparte però dagli attacchi a Massimiliano, ieri al centro delle rivelazioni di Francesca e delle accuse di Valentina M. La questione viene ulteriormente approfondita e non mancano le critiche degli opinionisti, in particolare di Gianni Sperti. E mentre in passerella sfilano le dame rimaste, una votazione fa scoccare la scintilla che dà il via ad una furiosa lite tra Tina Cipollari e Jean Pierre. Che l’opinionista non provi alcuna simpatia per l’ex di Gemma Galgani è cosa nota, ma oggi entrambi si accusano senza esclusione di colpi, tanto che il cavaliere arriva ad additare l’opinionista con l’appellativo di “cafona”.

Uomini e Donne, Marco e Carlotta si lasciano?

E se infuria la lite tra Tina Cipollari e l’ex di Gemma Galgani, per la bionda dama a Uomini e Donne arrivano buone notizie. Maria De Filippi annuncia infatti che c’è un nuovo corteggiatore arrivato per conoscerla, novità che la rende particolarmente felice e le risolleva il morale. Non è invece altrettanto allegra la parentesi finale di questa nuova puntata del trono Over. Maria De Filippi dà spazio a Marco e Carlotta che stanno uscendo insieme ormai da settimane. Il mood felice delle scorse puntate lascia però spazio alle lacrime di entrambi e a rivelazioni che, a quanto pare, non saranno affatto semplici da fare. La conduttrice parla di amore e chiede a Marco se si sia innamorato di Carlotta, ma le facce di entrambi fanno presagire che oggi potrebbero invece dirsi addio.

