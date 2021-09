Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 settembre: nuovi tronisti Joele, Matteo e Roberta e ritorni al trono over

Anticipazioni Uomini e Donne: oggi la prima puntata della stagione!

Oggi, lunedì 13 settembre, parte la nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. L’appuntamento è come sempre alle 14.45 su Canale 5, anche se le registrazione delle prime puntate sono avvenute a fine agosto. Sul web sono già trapelate alcune anticipazioni, come riporta il sempre informato Vicolo delle News. La prima puntata è dedicata alla presentazione dei nuovi protagonisti del Trono Classico e alle prime impressioni a caldo sui corteggiatori.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne verranno presenti anche dame e cavalieri del Trono Over, dal momento che anche quest’anno le puntate non saranno più divisi per età. La prima grande novità riguarda la presenza della prima tronista trans della storia del programma, ovvero Andrea Nicole. Commessa milanese di 29 anni, ha completato il percorso di transizione otto anni fa. “Le reazioni dei corteggiatori non sono state così negative. Anzi, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”, ha raccontato a proposito del primo impatto con i suoi pretendenti.

Gli altri secondo le anticipazioni Uomini e Donne i tre nuovi tronisti di quest’anno sono: Joele, Matteo e Roberta. Joele era così in imbarazzato davanti alle telecamere che non è stato possibile il montaggio e la messa in onda della sua esterna. Matteo, romano, si è definito una testa calda e ha fatto la sua prima esterna con una ragazza napoletana. Si prevedono rivalità tra i due tronisti che potrebbero mettere gli occhi sulle stesse corteggiatrice, come già successo in passato. Infine Roberta, anche lei di Roma, ha parlato della sua sua infanzia segnata dalla scomparsa del papà. Per la sua prima esterna è uscita con un ragazzo romano che fa lo chef e il pugile. In studio alcuni corteggiatori hanno confessato la loro perplessità su Nicole: pur essendo molto bella sono bloccati per il suo percorso e trasformazione.

Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne tra i protagonisti ci sarà ancora Gemma Galgani. La dama torinese, 71 anni, recentemente si è sottoposta infatti a un intervento chirurgico al seno. Come verrà accolta dalla sua eterna rivale Tina Cipollari? Occhi puntati anche su Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Dopo aver trascorso l’estate insieme, i due sono in crisi. Nella nuova edizione del trono over di Uomini e Donne ci saranno anche dei graditi ritorni a partire da Armando Incarnato e Ida Platano. Gianni Sperti come accoglierà il ritorno di Armando? Nuovi corteggiatori per la bella Ida. Assenti, invece, Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio, Nicola Mazzitelli, Veronica De Nigris e Daniela Di Napoli.



