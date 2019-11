Uomini e Donne/ Anticipazioni 14 novembre: arriva il nuovo tronista! (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 14 NOVEMBRE

La settimana di Uomini e Donne continua con una puntata particolarmente movimentata del trono Classico. Maria De Filippi presenta oggi il nuovo tronista, Carlo Pietropoli, ma non prima di aver svelato le novità sul tronista Giulio Raselli. La scorsa settimana, quest’ultimo è stato bersaglio delle accuse di Alessandro Zarino e della corteggiatrice Giovanna Abate in merito ai rapporti con Giulia e Veronica, che avrebbe conosciuto prima del trono. Oggi, come svelano le anticipazioni del vicolo delle news, si torna sull’argomento con nuovi dettagli e prima ancora vanno in onda le nuove esterne del tronista che ha deciso di chiarire con Giovanna. La corteggiatrice è convinta che Giulio non sia interessato a lei come le altre, ma lui nega e cerca di farle capire che è il contrario. In studio, però, la discussione (così come i sospetti) continua.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DRASTICA DECISIONE DI ALESSANDRO ZARINO

La nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne torna ad occuparsi anche di Alessandro Zarino. Per lui questa sarà una giornata molto importante in quanto vedrà il suo addio al programma. Ma partiamo dall’inizio: una nuova esterna con Veronica Burchielli mostrerà come il loro rapporto sia cresciuto ulteriormente. In studio la ragazza si lamenta del fatto che, nonostante questo, lui si dica ancora lontano dalla scelta. maria De Filippi svela, inoltre, che ha chiesto nuove ragazze da conoscere, questo porta Veronica a lasciare lo studio. Alessandro la seguirà e quando alcuni minuti dopo farà il suo rientro, annuncerà di essere pronto a fare la sua scelta. Poltrone rosse al centro dello studio per lui che non vuole assolutamente perdere Veronica, così la sceglie. Il finale di questa storia sarà per lui una grossa delusione.

