Uomini e Donne/ Anticipazioni 14 ottobre: Armando e Davide rivali per…

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 14 ottobre, alle 14.45 su canale 5? Il nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 si aprirà con Armando Incarnato e Davide Donadei al centro dello studio. Per il cavaliere napoletano del trono over e il tronista pugliese, nella scorsa puntata, in trasmissione, è giunta Miriana, una ragazza che ha chiamato la redazione per poter conoscere entrambi. Una richiesta che non aveva convinto Davide, sicuro di essere troppo diverso da Armando per poter piacere alla stessa ragazza. Nonostante qualche perplessità, il 25enne aveva deciso di conoscerla, ma nella puntata odierna qualcosa cambierà. Davide, infatti, inviterà Miriana a dichiararsi per Armando e ad accomodarsi nel parterre del trono over. Il motivo? La voglia della corteggiatrice ci ballare esclusivamente con Armando che, a sua volta, continua la conoscenza con Lucrezia Comanducci.

SOPHIE CODEGONI E GIANLUCA DE MATTEIS, PERCORSO IN SALITA?

Cosa accadrà, invece, ai tronisti Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis? Quest’ultimo, dopo aver lasciato andare Lucrezia Comanducci, sta continuando a conoscere Camilla e Gabriella. Con quest’ultima, il feeling cresce sempre di più mentre con Camilla, pur essendoci un’attrazione, il rapporto non sembrerebbe decollare. Sophie, invece, dopo l’arrivo dei nuovi corteggiatori, sembra sempre più presa da Marco, ma anche con Nino l’esterna andrà nel modo migliore. Cosa accadrà, invece, agli altri protagonisti del trono over? Tra i più attesi c’è sicuramente Nicola Vivarelli che, oltre a frequentare Veronica, conoscerà anche Angelica. Ci sarà spazio anche per Valentina Autiero. La sua frequentazione con Germano continuerà o anche questa conoscenza finirà male per la dama di Roma? Decisa a trovare l’amore della sua vita, Valentina annuncerà novità? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi.



