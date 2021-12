Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 dicembre: in onda la scelta di Andrea Nicole?

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 15 dicembre

Il giorno tanto atteso dai fan di Uomini e Donne potrebbe essere finalmente arrivato. Dopo aver assistito alla scelta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo una breve, ma intensa frequentazione hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione per poter vivere serenamente la propria storia, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 15 dicembre, il pubblico del dating show di canale 5 dovrebbe andare in onda la scelta di Andrea Nicole, la tronista che, da settimane, si sta dividendo tra Ciprian e Alessandro.

Nel corso del suo percorso sul trono, Andrea Nicole si è messa totalmente in gioco relazionandosi ai suoi corteggiatori senza difese. La tronista ha raccontato tutta la sua storia e ha aperto il proprio cuore sia ad Alessandro che a Ciprian per cui, nonostante siano molto diversi, nutre un sentimento molto forte. Solo uno, tuttavia, è riuscito a conquistare realmente Andrea Nicole.

Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian

Chi è la scelta di Andrea Nicole? Chi ha conquistato il cuore della tronista tra Alessandro e Ciprian? Entrambi i corteggiatori sono riusciti non solo a conquistare le attenzioni della tronista, ma anche a regalarle emozioni intense. Non sono mancate, tuttavia, le incomprensioni soprattutto con Ciprian il quale, con il suo atteggiamento, è stato spesso oggetto di critiche da parte di Gianni Sperti e Roberta Ilaria Giusti che non si sono mai fidati totalmente del suo interesse nei confronti di Andrea Nicole.

Oggi, dunque, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Ciprian si metterà a nudo svelando se il suo interesse per la tronista sia stato reale. Il trono di Andrea Nicole, dunque, è pronto a concludersi, ma il suo sarà un epilogo da favola come quello che, prima di lei, hanno vissuto altre troniste? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.

