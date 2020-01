Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 gennaio: Gemma in bikini? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi, 15 gennaio trono Over

La puntata di oggi di Uomini e donne vedrà un Armando Incarnato stremato dalle accuse ormai in un angolo, messo alle strette da Maria De Filippi su questa presunta donna con cui si sente fuori. Per spezzare un po’ la tensione dovuta alle segnalazioni e alle liti tra Mattia e Barbara De Santi, ecco arrivare la sfilata delle dame che vedrà come protagoniste Gemma Galgani e le sue “ragazze” a suon di costumi da bagno. Ebbene sì, al grido di “Nuotare a vista”, le dame si sfideranno a colpi di costumi da bagno e Tina Cipollari già freme all’idea di vedere la torinese mezza nuda in passerella. Come se questo non bastasse, ecco arrivare la sfida delle sfide ovvero Veronica Ursida e Roberta di Padua in stetti abiti da sera rossi. Chi vincerà queste sfilate e quali altri polemiche sentiremo oggi pomeriggio? (Hedda Hopper)

Mattia Vs Barbara de Santi a Uomini e donne

La programmazione di Uomini e Donne di questa settimana va avanti con una nuova puntata del Trono Over. Oggi, mercoledì 15 gennaio, va in scena la nuova sfilata delle dame, non prima di nuove polemiche. Prima di partire con la sfida di outfit, in studio si riparte da Barbara De Santi e la conoscenza con il nuovo cavaliere Mattia. Tra i due nasce infatti una discussione quando il cavaliere fa notare di non essersi fatto sentire molto proprio per evitare le sue continua polemiche. La discussione si accende e si placa però poco dopo, con quella che sembra essere la decisione di entrambi di concludere qui la conoscenza. Dopo il dibattito tra Barbara e Mattia, Maria De Filippi dà ufficialmente il via alla nuova sfilata delle dame.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando Incarnato fuori dal programma?

La sfilata di Uomini e Donne, in onda oggi 15 gennaio su Canale 5, ha però inizio con una serie di sfide tra dame. Anna Tedesco sfiderà Gemma Galgani, mentre Roberta Di Capua sfiderà Veronica Ursida. Tra le due a vincere sarà proprio la seconda, scatenando le polemiche di Valentina Autiero che troverà “scontati” gli uomini in studio, in quanto subito ammaliati da un bel corpo e, dunque, poco oggettivi in fatto di outfit. Ma l’attenzione tornerà poi a concentrarsi tutta su Armando Incarnato. Nella puntata di ieri il cavaliere è stato oggetto di pesanti accuse soprattutto da parte di Gianni Speri e Roberta Di Padua. Soprattutto in studio aleggia il sospetto che lui abbia una relazione fuori da Uomini e Donne, che tiene dunque segreta per rimanere nel programma. Oggi questo secondo particolare verrà ulteriormente approfondito, mettendo Armando alle strette e costringendo Maria De Filippi ad intervenire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA