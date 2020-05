Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 maggio: Occhi Blu alla corte di Gemma, ma Sirius…

Pubblicità

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 15 maggio, alle 14.45 su canale 5, con un nuovo appuntamento che vedrà Gemma Galgani al centro dello studio. Dopo aver liquidato Cuore di Poeta, Gemma ha deciso di continuare a conoscere Sirius. Nella puntata odierna, però, incontrerà anche Occhi Blu, il 38enne che aveva cominciato a corteggiarla durante le puntate del nuovo format. Maria De Filippi manderà in onda il filmato della loro esterna. I due si sono visti nella casetta di Uomini e Donne trascorrendo dei piacevoli momenti a ritmo di musica. Dopo aver accettato la corte del 26enne, la Galgani accetterà di conoscere meglio anche il 38enne Occhi Blu che arriverà, poi, in studio non entusiasmando Tina Cipollari?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: GEMMA RIFIUTA OCCHI BLU?

L’arrivo di Occhi Blu in studio scatenerà Tina Cipollari. “Che fisicaccio?”, commenterà la bionda opinionista che sarà richiamata, poi, all’ordine da Maria De Filippi. Il 38enne si presenterà spiegando di arrivare dalla Sicilia. Per Tina, tuttavia, la conoscenza con Gemma finirà molto presto essendo più grande del 26enne Sirius che si presenterà al suo rivale. Gemma, da parte sua, osserverà la scena limitandosi a riflettere sul da farsi. La dama di Torino non ha mai nascosto di non volersi precludere nulla e non avendo un rapporto stabile con Sirius, deciderà di far restare Occhi Blu alla sua corte? Spazio, poi, al ritorno in studio di Alessandro Graziani, richiesto da tre signore che hanno espresso il desiderio di conoscerlo.



