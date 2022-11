Uomini e donne, anticipazioni 15 novembre 2022/ Riccardo scorda Ida?

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 15 novembre 2022: Riccardo Guarnieri protagonista al trono over e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata del 15 novembre 2022 che tra le novità vede Riccardo Guarnieri in crisi per l’ex Ida Platano. Sulla scia delle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, il dating show vede da tempo al centro studio il triangolo formato dagli ex Riccardo e Ida e l’altro ex della bresciana con cui la Platano sembra volersi concedere una nuova chance in amore. Questo, con Riccardo Guarnieri che si palesa, almeno all’apparenza sofferente, tanto da lasciare lo studio, quando lui sembra arrendersi all’evidenza che con Ida Platano sia inutile qualsivoglia tentativo di riaggancio, vista la forte incompatibilità caratteriale tra i due. Che Riccardo Guarnieri possa lasciare andare via, tra le braccia di Alessandro Vicinanza, Ida Platano, sulla scia degli spoiler che vedono quest’ultimi prossimi a darsi l’esclusiva di coppia e quindi all’uscita da Uomini e donne?

Attese le esterne di Federica e i Federico a Uomini e donne

Se per la quota trono over, il triangolo la farebbe da padrone, per la quoto trono classico si prevedono le novità dei tronisti in carica, con le nuove esterne.

Che Federica Aversano abbia scelto di proseguire la conoscenza del pretendente Federico? La domanda sorge ora spontanea, sulla mamma single. Spazio, poi, anche ai due tronisti omonimi Federico. Se Federico Dainese sembra essere preso dalla pretendente mora Noemi, Federico Nicotera sembra dividersi volentieri tra le corteggiatrici pretendenti, Carola e Alice. Che una delle due ragazze possa mollare la presa, mandando a rischio chiusura anticipata il trono dell’ex corteggiatore di Sophie Codegoni?

Non ci resta che attendere i nuovi risvolti di Uomini e donne, con la puntata odierna di metà novembre 2022, in onda in chiaro tv su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa e in streaming online su Mediaset infinity.

