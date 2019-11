Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 novembre: la scelta di Zarino (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una puntata da lungo tempo attesa dal pubblico del trono Classico. Oggi su Canale 5 assisteremo infatti alla scelta di Alessandro Zarino. Prima di arrivare al fatidico momento, Maria De Filippi manda in onda la nuova esterna del tronista con Veronica Burchielli. I due sono stati benissimo, come svela il vicolo delle news, eppure in studio scatta la discussione quando la corteggiatrice svela di avere il sentore che lui voglia solo allungare i tempi nonostante sappia già quali siano i suoi sentimenti. La discussione si accende e Veronica lascia lo studio. Alessandro la segue e i due continuano a discutere fuori dallo studio. Intanto Maria cambia argomento e torna a parlare di Giulia Quattrociocche che la scorsa settimana ha ricevuto segnalazioni sia su Daniele che su Alessandro.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Zarino, scelta senza lieto fine!

Oggi scopriamo che Daniele Schiavon l’ha raggiunta subito dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne. I due hanno chiarito ed è infine scattato anche un bacio. Daniele non sa che anche Alessandro è tornato sui suoi passi: si è recato sul posto di lavoro di Giulia e l’ha sorpresa con un regalo. Anche in questo caso è scattato un appassionato bacio che, in studio, lascia Daniele sconvolto. Il corteggiatore infatti lascia lo studio ma Giulia lo segue. Ecco intanto il ritorno di Alessandro Zarino. Il tronista ritorna facendo un annuncio inaspettato: vuole fare la sua scelta. Un annuncio che spiazza tutti. Lui però spiega di aver capito di non voler perdere Veronica e di provare davvero qualcosa per lei. Arrivano le sedie rosse ma la Burchielli dà un secco no al tronista, non credendo alle sue parole. Ultimo colpo di scena: Maria offre a Veronica il trono e lei lo accetta.

