Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 ottobre: Sophie e Gianluca al bivio?

Le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne continuano. Il programma di Maria De Filippi torna in onda oggi, giovedì 15 ottobre, con una nuova puntata in cui dovrebbero trovare spazio Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. La giovane tronista sta conoscendo Nino e Marco, due ragazzi che sono arrivati dopo l’inizio del suo percorso sul trono e con cui si sta trovando molto bene. Con Marco è scattato un feeling immediatato e, in puntata, ha ammesso di divertirsi in sua compagnia e di essere interessata a lui. Anche con Nino, però, si sta trovando bene e, nella puntata odierna, al suo cospetto, potrebbero arrivare nuovi corteggiatori. Gianluca, invece, è sempre più preso da Gabriella, una ragazza con cui ha avuto un feeling immediato e che ha saputo conquistare le sue attenzioni sia per la bellezza che per il carattere allegro e solare.

VALENTINA AUTIERO, SCOPPIA L’AMORE CON GERMANO A UOMINI E DONNE?

Valentina Autiero riuscirà finalmente a vivere la sua favola d’amore grazie a Uomini e Donne? La dama del trono over, protagonista da tempo della trasmissione di Maria De Filippi, sta uscendo con Germano. Tra il cavaliere e la dama è nato un feeling immediato e, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Valentina dovrebbe essere la protagonista di un momento al centro dello studio nel corso del quale racconterà come procede la sua conoscenza. Tra Valentina e Germano, dunque, nascerà presto l’amore? Anche Nicola Vivarelli continua a portare avanti la sua conoscenza con Veronica con cui potrebbe nascere una vera storia d’amore. Sarà davvero così? Dovrebbe esserci spazio anche per altri protagonisti del trono over e per Davide Donadei, sempre più vicino a Beatrice.





