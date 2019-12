Uomini e donne/ Anticipazioni 16 novembre: il Cobra in studio per… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 16 DICEMBRE, DEL TRONO CLASSICO

Veronica e Alessandro potrebbero essere gli unici protagonisti della puntata di oggi di Uomini e donne. Il trono classico aprirà le danze in attesa di risolvere la questione legata al trono della bella tronista e tutto il resto potrebbe slittare a domani. Giulio Raselli e Carlo potrebbero occupare la puntata di domani ma al fianco di Veronica potrebbe esserci un altro protagonista ovvero l’amato Cobra. Lorenzo Riccardi è stato già ospite la scorsa settimana insieme alla sua Claudia per raccontare un po’ come vanno le cose dopo un anno, o quasi, d’amore, ma da oggi in poi, almeno secondo le anticipazioni, dovrebbe essere lui il nuovo opinionista del trono classico. I fan non possono far altro che apprezzare ed esserne contenti visto che questo potrebbe regalare un po’ di ironia ad un trono classico che in queste settimane stenta a decollare, colpi di scena permettendo. Quali altri novità ci saranno e cosa confermerà oggi il Cobra in studio? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.

VERONICA E ALESSANDRO UNICI PROTAGONISTI?

Veronica e Alessandro Zarino avranno il loro lieto fine? Sembra proprio che la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne riserverà ai fan della coppia importanti colpi di scena che arriveranno come conseguenza di quello che è successo la scorsa settimana. In particolare, chi ha seguito la puntata sa bene che Veronica ha raggiunto Alessandro Zarino per convincerlo a tornare nel programma per corteggiarla. Lui ha lasciato intendere che ci avrebbe pensato anche se convinto che la sua occasione sia andata ormai sprecata, tutto cambierà oggi quando lui scenderà le scale ma solo per ribadire il concetto che non tornerà per corteggiarla ma solo per chiarire le cose. Lui l’ha scelta e lei ha detto di no, non c’è altro da aggiungere al loro rapporto visto che lei si è tirata indietro. A questo punto Veronica prenderà il coraggio a quattro mani e deciderà di seguire lei Zarino lasciando il trono.

LE ACCUSE DI TINA A VERONICA A UOMINI E DONNE

In realtà le cose non saranno così semplici visto che se da una parte Veronica ha già ammesso di pensare ancora ad Alessandro, dall’altra ci sarà Tina Cipollari a remare contro la tronista lampo di Uomini e donne. La vamp aveva già accusato Veronica di essere cambiata, di essersi presentata in studio come una leonessa e poi di essere diventata un coniglietto da quando siede sul trono perdendo il suo estro e la sua veracità e adesso che lei sembra pronta a tornare sui suoi passi, Tina non la perdonerà, anzi, le inveirà contro accusandola di essere falsa e di aver cambiato idea solo perché si è sentita attaccata. Cosa risponderà Veronica? Ci vorrà oggi pomeriggio, intorno alle 14.45 per scoprire come andrà a finire per lei e non solo.



