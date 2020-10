Uomini e Donne/ Anticipazioni 16 ottobre: una sfilata chiude la settimana?

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 16 ottobre, con l’ultima puntata della settimana. Cosa accadrà nello studio del dating show di canale 5? Difficile prevederlo. Con l’inizio della nuova stagione, infatti, non ci sono più anticipazioni ufficiale e le uniche sono quelle delle varie registrazioni pubblicate dai vari siti dedicati al programma. Questa settimana, però, la redazione ha mescolato le carte dedicando poco spazio a Gemma Galgani. In compenso, grande protagonista della settimana è stato Armando Incarnato che, non solo è stato al centro di accese discussioni con Gianluca De Matteis attirandosi le critiche anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma ha anche ricevuto il rifiuto di Lucrezia Comanducci che ha deciso di lasciare definitivamente il programma lasciandolo con l’amaro in bocca. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi? Ci sarà nuovamente spazio per Gemma o a chiudere la settimana sarà una sfilata?

SFILATA A UOMINI E DONNE PER L’ULTIMA PUNTATA SETTIMANALE?

Per capire cosa sarà trasmesso nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda oggi sarà necessario aspettare le 14.45. Tuttavia, con la formula mista, Maria De Filippi potrebbe dare spazio a Gianluca De Matteis e alle sue corteggiatrici, ma anche a Valentina Autiero che sta frequentando Germano, un nuovo cavaliere del parterre maschile con cui sta vivendo belle ed intense emozioni. Non sono, tuttavia, da escludere sorprese come il ritorno della sfilata. Anche in questa stagione, infatti, la conduttrice e la redazione hanno deciso di far divertire i protagonisti della trasmissione organizzando delle sfilate. Nelle scorse puntate, durante la prima sfilata femminile, ha trionfato Carlotta con Roberta Di Padua che si è piazzata alle sue spalle. Le dame, dunque, torneranno in passerella anche oggi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA