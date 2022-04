Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 aprile: la confessione di Pinuccia su Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni e news 17 aprile

Pinuccia è diventata indubbiamente una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. La signora di Vigevano ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare una persona con cui condividere la propria vita. Pinuccia aveva così cominciato una frequentazione con Alessandro con cui, però, a causa di alcune incomprensioni, è tutto finito. Pur essendoci affetto e rispetto, infatti, Alessandro e Pinuccia hanno scelto di separare le proprie strade ed ora la dama del trono over ha iniziato da poco una frequentazione con Bruno.

“Bruno mi piace davvero molto: ha quasi l’età che aveva mio marito, si chiama con lui ed è un pompiere come i miei cugini. […] Se mi dovessi trovare davvero bene con lui e i miei figli fossero d’accordo, magari un giorno mi trasferirò da lui… Mai dire mai!“, ha detto Pinuccia che, sui figli, ha poi aggiunto – “Sono molto felici di vedermi in tv, e anche io lo sono perché, lo ammetto, sono una donna un po’ vanitosa. Ho già pronto un vestito bellissimo per quanto faremo la prossima sfilata. Certo, un po’ i miei nipoti ci sono rimasti male quando mi hanno vista battibeccare con Tina“.

Uomini e Donne, Pinuccia e la verità su Alessandro

Più volte, Pinuccia ha provato a convincere più volte Alessandro a riprovarci, ma il cavaliere del trono over ha preferito restare un semplice amico di Pinuccia la quale, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha ammesso di aver sofferto per la decisione di Alessandro per il quale prova un grande affetto.

“Ora sto bene, molto bene, anche se Alessandro mi ha fatto tanto soffrire. In amore nessuno mi ha fatta mai tribolare come lui. Io ero innamorata e pretendevo che certe attenzioni le avesse solo per me”, ha detto Pinuccia che ha ammesso anche di esserci rimasta male di fronte alle attenzione che ha dato ad Ida Platano e Gemma Galgani. Ora, però, è tutto superato e Pinuccia si gode la conoscenza con Bruno.

