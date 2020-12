Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 dicembre: Armando tra Bunilde e Lucrezia

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 17 DICEMBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi con una puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Dopo il confronto con Marianna che è tornata in trasmissione chiedendogli una seconda possibilità, il cavaliere napoletano, nella puntata in onda oggi, resterà al centro dello studio per un confronto con Brunilde e Lucrezia Comanducci. Tra Armano e Lucrezia sembrava che fosse tutto finito e, invece, oggi, il cavaliere che ha cambiato look dicendo addio alla barba, stupirà tutti. Dopo aver puntato il dito contro Brunilde per alcuni atteggiamenti troppo irruenti che non gli erano piaciuti, Armando ha decio di fare un passo indietro continuando a frequentarla. Al centro dello studio, così, racconterà che la frequentazione sta procedendo a gonfie vele. Problemi, invece, tra Armando e Lucrezia Comanducci. La giovane dama racconterà di non aver sentito il cavaliere napoletano per tre giorni dopo la discussione causata da una bottiglie di vino. Armando e Lucrezia chiuderanno la frequentazione.

SOPHIE CODEGONI IN CRISI CON MATTEO?

La puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Sophie Codegoni. La giovane tronista non ha ancora le idee chiare, ma è sempre più presa da Matteo che considera quello più sincero in studio. Tuttavia, non essendo ancora sicura di ciò che prova, sta continuando a conoscere anche Giorgio e Antonio. A stupirla, nella nuova puntata, sarà proprio Antonio che, dopo aver interrotto l’esterna con Giorgio, confesserà a Sophie di essersi innamorato di lei. La reazione della tronista sarà spiazzante e causerà una serie di discussioni in studio. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Sophie sarà accusata da Matteo di essere troppo diversa in esterna rispetto a come si presenta in studio. Il corteggiatore, in particolare, le dirà di non sentirsi “calcolato” in studio. La reazione di Sophie non si farà attendere.



