Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 dicembre: Giovanna siede sul trono! (Trono classico)

Questa nuova settimana di Uomini e Donne ha avuto inizio non col trono Over bensì con quello Classico. Oggi si torna da tronisti e corteggiatrici e si riparte proprio da Giulio Raselli, il cui percorso si fa sempre più tumultuoso. Prima di continuare, come anticipa il Vicolo delle News, Maria De Filippi annuncia in studio una coppia che solo alcuni mesi fa ha trovato l’amore in questo studio: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due sono innamoratissimi ed è proprio Natalia a voler abbracciare Giovanna Abate, di cui si dice innamorata pazza. Intanto in studio si riaccende la discussione sulle azioni di Giulio che vengono criticate un po’ da tutti. Tutti sono invece dalla parte di Giovanna, che trova i complimenti anche di Gianni Sperti oltre che degli altri opinionisti presenti in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo Pietropoli sempre più vicino a Cecilia

Lasciamo Giulio Raselli per passare al trono di Carlo Pietropoli. Il tronista ha deciso di uscire in esterna con Jessica, dalla quale si dice molto attratto. Poi ancora con Cecilia Zagarrigo, dalla quale Carlo invece si sente molto coinvolto, tanto da mandarle attraverso la redazione un messaggio dopo l’esterna fatta insieme. Il tronista di Uomini e Donne è inoltre uscito anche con Chiara. L’attenzione poi ritorna su Giulio e Giovanna, che tornano a punzecchiarsi anche stuzzicati da Maria. Si parla di trono e Giovanna confessa, probabilmente con ironia, di aver fatto i casting per il trono e non come corteggiatrice. Così la De Filippi le fa provare la poltrona rossa, mentre Giulio siede al posto da corteggiatore per tutto il resto della puntata.

