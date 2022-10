Uomini e Donne, anticipazioni 17 ottobre/ Federico in esterna con Noemi, Giuseppe…

Anticipazioni Uomini e Donne 17 ottobre: le nuove esterne dei tronisti

Oggi, lunedì 17 ottobre, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5. Nella puntata odierna i riflettori su chi saranno puntati? Si darà spazio ai giovani tronisti o ai protagonisti del trono Over? L’ultima puntata della scorsa settimana si è conclusa con al centro dello studio il tronista Federico Dainese, che ha discusso con la corteggiatrice Monica. La puntata di oggi si aprirà con l’esterna del tronista con Noemi, la ragazza napoletana che ha lavorato come cameriera a Londra. Tra loro l’attrazione è palpabile. Come reagirà Monica vedendo la loro esterna? Anche l’altro Federico ha fatto un’esterna molto piacevole con una corteggiatrice di nome Alice. Dopo aver visto le esterne dei due tronisti uomini, oggi verrà lasciato spazio anche a Lavinia, che ha portato in esterna Francesco.

Uomini e Donne: spazio anche a dame e cavalieri

Anche nella puntata di oggi, lunedì 17 ottobre, di Uomini e Donne non mancherà spazio per i protagonisti del trono over. Ida Platano, archiviata la relazione con Riccardo Guarnieri, ha deciso di continuare la conoscenza con Claudio. Alessandro Vicinanza, ex fiamma della dama bresciana, vorrebbe continuare la conoscenza con Roberta Di Padua, anche se tra loro liti e discussioni sono all’ordine del giorno. Tra gli esponenti del trono over si parlerà anche di Pino e Marina. Nel corso della puntata, secondo le anticipazioni delle registrazioni, ci sarà anche un colpo di scena. Il cavaliere Giuseppe deciderà di passare al trono classico per corteggiare Federica Aversano. Come reagirà Riccardo Guarnieri che da tempo ha una spiccata simpatia per la tronista?

