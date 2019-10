Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 ottobre: Giulia, baci e litigi con Daniele e Ale

Se nei precedenti focus vi abbiamo descritto cosa è successo durante la registrazione, in questo approfondimento saprete cosa vedrete oggi, a partire dalle 14.45 in onda su Canale 5. Torneranno le dinamiche del trono classico, così come ci svela in anteprima il portale di WittyTV ed i canali social. Nel corso della nuova puntata, Giulia Quattrociocche dopo l’esterna in SPA con Alessandro, ha continuato ad insultarlo per i “modi” e apostrofandolo con epiteti come “coglione” e “deficiente”. Il ragazzo quindi, non si è capacitato per la reazione. Le cose andranno meglio con Daniele, in esterna a Castel Gandolfo e poi sulle giostre. Tra di loro, dopo aver perso una “scommessa”, scatterà anche il primo bacio appassionato.

Uomini e Donne, registrazione: ecco cosa è successo ieri

Ieri pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma si sono registrate le nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, cosa è accaduto? Così come ci raccontano le anticipazioni del VicoloDelleNews, si è parlato solamente del trono di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, mettendo da parte gli sviluppi del trono di Alessandro Zarino per fare spazio alla “reunion” con protagonisti Pago e Serena Enardu dopo Temptation Island Vip. Giulio è uscito in esterna con Irene, Giovanna e Giulia, una new entry che ha immediatamente catturato la sua attenzione. Con Giovanna in esterna le cose non sono andate bene. Anche in studio lui l’accusa di essere finta. Spazio poi per Giulia: “Si passa a vedere l’esterna con la nuova arrivata Giulia. – scrive il Vicolo – Sono su un prato e si vede che a lui piace tanto, infatti le dice di provare delle sensazioni che con le altre non ha mai provato eccetto Veronica. Lui decide poi di far spegnere le telecamere per 10 minuti”. Dopo l’esterna il tronista chiede di rivederla perché le vuole regalare un paio di scarpe.

Uomini e Donne, trono classico: più baci per tutti

Giulio Raselli fuori con la nuova arrivata Giulia, si è avvicinato non poco al bacio, tanto da fare arrabbiare le altre corteggiatrici. Le cose tra il tronista di Uomini e Donne ed Irene, si “riscaldano” con un bacio in esterna dopo averla etichettata come “fredda”. Di ritorno in studio, Giovanna molto arrabbiata ha deciso di lasciare la trasmissione ma lui non ha battuto ciglio lasciandola andare via. Poi si è passati al trono di Giulia Quattrociocche. È uscita con Alessandro e Daniele. Con il primo c’è stato il bacio mentre il secondo è stato “attaccato” di essere “monotono”: “Lei vorrebbe di più, non vorrebbe sentirsi sempre nello stesso loop, allora lui l’avvicina e prova a baciarla ma lei si scansa. Non le basta quello che le dà Daniele in questo momento”, si legge sul Vicolo. In ultimo, la tronista ha deciso di eliminare Cristiano perché: “ci ha provato in tutti i modi per metterlo a suo agio e farlo uscire fuori, ma la innervosisce solo quindi non lo terrà per fargli perdere tempo e basta”. Nel frattempo oggi pomeriggio, vedremo in onda sempre i tre tronisti giovani, a partire dalle 14.45 su Canale 5 (ma le loro dinamiche saranno “indietro” di circa due settimane rispetto a ciò che sta capitando attualmente e vi abbiamo descritto).



© RIPRODUZIONE RISERVATA