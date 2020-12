Uomini e Donne/ Anticipazioni 18 dicembre: Gianluca abbandona il trono?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 18 DICEMBRE

Venerdì 18 dicembre, alle 14.45 su canale 5, va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. Il dating show di canale 5, infatti, da lunedì 21 dicembre lascerà spazio ai classici film natalizi per tornare in onda dopo l’Epifania. La puntata di oggi, tuttavia, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, dovrebbe essere imperdibile. Il grande protagonista di oggi dovrebbe essere Gianluca De Matteis. Il tronista romano, nella registrazione del 12 dicembre, ha spiazzato tutti annunciando la decisione di abbandonare ufficialmente il trono. Quel momento dovrebbe andare in onda proprio stasera. Prima della pausa natalizia, dunque, la redazione di Uomini e Donne dovrebbe dedicare l’intera puntata a Gianluca De Matteis per poi concentrarsi sui percorsi di Davide Donadei e Sophie Codegoni.

L’ADDIO DI GIANLUCA DE MATTEIS

La puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe aprirsi con il clamoroso annuncio di Gianluca De Matteis. Il tronista romano, dopo aver provato in tutti a legarsi alle sue corteggiatrici, ha deciso di alzare bandiera bianca. Nonostante la presenza di Dalila con cui sembrava potesse nascere qualcosa, Gianluca, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di rinunciare al suo percorso. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Gianluca annuncerà la sua decisione tra le lacrime e chiederà scusa a Maria De Filippi per non essere riuscito ad innamorarsi. Maria De Filippi, però, lo rassicurerà spiegandogli che i sentimenti non si possono comandare. Gianluca non riuscirà a parlare per l’emozione e le lacrime e si congederà dal pubblico tra gli applausi per la sincerità che ha regalato a tutti. La puntata, poi, dovrebbe continuare con il trono di Sophie Codegoni, ma non è escluso uno spazio dedicato a Gemma Galgani e a Maurizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA