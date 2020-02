Uomini e Donne/ Anticipazioni 18 febbraio: Barbara De Santi Vs Gianni (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne continua con un nuovo appuntamento con dame e cavalieri del trono Over. Ieri abbiamo ritrovato Gemma Galgani alle prese con il tabellone dei suoi “flirt” organizzato da Tina Cipollari. Poi, dopo nuove liti tra le due prime donne, per la Galgani sono arrivati in studio due nuovi ammiratori. Oggi l’attenzione in studio si sposterà su altri protagonisti. Gemma infatti non l’unica a ricevere nuovi corteggiatori: come anticipa il Vicolo delle news, anche Valentina Autiero è chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi perché ci sono ben tre uomini che vogliono conoscerla. La dama, lusingata, deciderà di salutarne uno e di tenere invece gli altri due per poter avviare con loro una frequentazione. Stessa sorte toccherà poi anche ad un’altra ben nota dama: stiamo parlando di Barbara De Santi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi in lacrime!

Maria De Filippi chiama Barbara De Santi al centro dello studio perché per lei c’è un nuovo corteggiatore. Dopo la presentazione, la dama decide di tenerlo ma Gianni Sperti è pronto a fare il suo appunto. Secondo l’opinionista, la dama lo avrebbe tenuto perché ‘è un bel ragazzo o perché abita in Svizzera e fa il brocker’, ma la De Santi si sente subito offesa per questa insinuazione. È per questo che dà una risposta al veleno, dichiarando “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro“. L’allusione di Barbara richiama le dichiarazioni fatte da Paola Barale, ex di Gianni Sperti, nel corso dell’intervista rilasciata di recente a Live non è la D’Urso. Qui ha ammesso di non aver fatto figli con Gianni perché era l’unica a lavorare. Di fronte alle parole di Barbara, Sperti la attacca, lei nega fosse per lui la frase ma lui la umilia dimostrandole che non è così. Lacrime per la dama.

