Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio/ Delusione per Gemma? Baci al trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 gennaio: trono over o classico?

Oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Nella puntata di ieri, grande assente Tina Cipollari, abbiamo assistito al riavvicinamento di Gloria e Riccardo. La dama ha rinunciato alla corte di Umberto per riprendere la conoscenza con Guarnieri, per cui provare un sentimento (non ha detto di essere innamorata). I due hanno pensato di trascorrere il Capodanno insieme, a Taranto (la puntata è stata registrata a fine dicembre 2022). In studio sono stati ospiti Luisa Monti e Salvio Calabretta, ex coppia nata nel programma. Nell’estate del 2021, l’ex dama aveva rimandato le nozze con Salvio perché le era stato diagnosticato un tumore al seno. I due si sono finalmente sposati lo scorso 7 dicembre.

Andrea Zelletta presto papà?/ La fidanzata Natalia Paragoni parla di voglie e...

Uomini e Donne: due baci per i tronisti

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 18 gennaio, si torna a parlare del cavaliere Alessandro. L’uomo sembra volere solo un’amicizia da Gemma Gelgani, concentrando così la sua attenzione su altre dame, come ad esempio Cristina, Pamela e Desdemona. Non è la prima volta che un cavaliere entra in studio per corteggiare la dama torinese e poi dirotta il suo interesse da un’altra parte. E Gemma non nasconderà il suo risentimento. Per quanto riguarda il torno classico, il percorso Federico Nicotera e Lavinia è ormai agli sgoccioli. Entrambi sono rimasti con solamente due corteggiatori tra cui scegliere, la scelta è sempre più vicina. Nella puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio, assisteremo a due baci: Federico con Alice, e Lavinia con Alessio Corvino. L’altro Alessio, dopo aver visto l’esterna, abbandonerà lo studio.

LEGGI ANCHE:

Vittoria Deganello "messa a tacere" sulla sua gravidanza/ C'entra l'ex Murgia: "Ma che sono un burattino?"Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, matrimonio a Uomini e Donne/ Dopo il tumore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA