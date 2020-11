Uomini e Donne/ Anticipazioni 18 novembre: Gemma pazza di Maurizio…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 18 NOVEMBRE

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 18 novembre, con la prima parte della puntata registrata lo scorso 6 novembre. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata comincerà con Gemma Galgani. La dama sta continuando a frequentare Biagio, ma è uscita anche con Maurizio, un nuovo cavaliere che aveva notato la settimana scorsa e a cui aveva chiesto di ballare. In studio, Gemma mostrerà molto entusiasmo per la nuova conoscenza scatenando la reazione di Tina Cipollari che, ancora in isolamento a casa, non risparmierà critiche e frecciatine alla dama di Torino. Biagio, inoltre, apparirà sempre molto confuso. Nella scorsa puntata aveva promesso che avrebbe scelto una dama con cui continuare ad uscire. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, apparirà ancora molto confuso e Sabina, stanca della sua indecisione, farà un passo indietro.

GIANLUCA DE MATTEIS RICHIAMA GABRIELLA

La nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe poi continuare con l’ingresso in studio dei tronisti Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Maria De Filippi dovrebbe occuparsi prima di Gianluca. Il tronista romano, dopo la decisione di Gabriella di autoeliminarsi, sentendo la sua mancanza, ha chiesto alla redazione di richiamarla in studio. Come sarà andata? La corteggiatrice avrà deciso di fare un passo indietro dandogli una seconda possibilità? Dalle anticipazioni del Vicolo delle News sappiamo che Gabriella non sarà in puntata e che non tornerà neanche nelle prossime registrazioni. Dopo lo spazio dedicato al trono classico, si dovrebbe tornare a parlare del trono over, in particolare di Michele Dentice che, chiusa la conoscenza con Roberta Di Padua, ha smesso di frequentare anche Giada che, però, ha deciso di restare in trasmissione per Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri, invece, svelerà di essere uscito con Giulia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA