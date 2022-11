Uomini e donne, anticipazioni 18 novembre/ Riccardo dorme con Gloria: scorda Ida?

Uomini e donne, le anticipazioni TV di trono over e classico: Lavina Mauro prosegue le conoscenze di…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne , con la puntata datata 18 novembre 2022 su Canale 5, che vede tra le novità del trono over e il trono classico, Lavina Mauro tornare al centro studio. Come riprende Il corriere della città, sulla base delle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, la tronista in carica sarebbe protagonista della puntata, con il prosieguo della conoscenza dei pretendenti al trono, ovvero il corteggiatore storico di Angela Nasti, Alessio Campoli, l’omonimo Alessio e Francesco. Che tra i giovani pretendenti ci sia già la scelta della tronista? Chissà.

Nel frattempo, per la quota trono over é previsto un nuovo risvolto infuocato del triangolo formato da Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. La dama bresciana sembra aver messo in definitiva un punto al tira e molla avuto in amore per anni con Riccardo Guarnieri, tanto da volersi dare una seconda chance con l’ex salernitano.

Questo, nonostante il tarantino si palesi sofferente per la chiusura dei rapporti con la bresciana, voluta da lei. Non si esclude un nuovo confronto, però, in studio con i protagonisti del triangolo, che potrebbe imporsi come un quadrilatero.

A quanto pare, Riccardo Guarnieri é uscito in esterna con la dama Gloria e tra i due si é accesa la scintilla della passione. I due conoscenti si sono abbandonati ad una serata intima, in cui hanno dormito insieme. Che il tarantino abbia così provato a dimenticare l’ex Ida? Il nuovo particolare infuocato -della passione esplosa tra Riccardo e Gloria- potrebbe riaccendere l’astio tra gli ex storici di Uomini e donne, Ida Platano e Guarnieri.

