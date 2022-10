Uomini e Donne, anticipazioni 18 ottobre/ Le esterne di Federica e Federico

Anticipazioni Uomini e Donne 18 ottobre: Federica conquista tutti

Oggi, martedì 18 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Fillipi. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Ieri i riflettori sono stati puntati sulla tronista Federica Aversano, che continua a conquistare non solo corteggiatori ma anche i cavalieri del trono over. Riccardo Guarnieri non ha mai nascosto un certo per interesse per Federica Aversano, conosciuta lo scorso anno quando la tronista corteggiava Matteo Ranieri. Nelle precedenti puntata Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere se avrebbe voluto lasciare il trono over per corteggiare Federica, ma lui ha tentennato. Nella puntata di ieri il cavaliere Giuseppe, a differenza di Riccardo, ha deciso di passare alla corte di Federica, che senza troppo entusiasmo ha confermato il nuovo pretendente. A fine puntata Federica e Riccardo hanno ballato insieme per avere un chiarimento: il cavaliere deciderà di fare la scelta di Giuseppe?

Uomini e donne, Giuseppe passa al trono di Federica / La scelta di Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne: le esterne di Federica e Federico

Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 18 ottobre, di Uomini e Donne? Spazio ai protagonisti del trono classico. Dopo aver visto le esterne di Lavinia, sempre più interessata a Francesco, e di Fede, con Noemi, oggi molto probabilmente i riflettori saranno puntati su Federico e Federica. Non mancheranno le vicende di dame e cavalieri. Ida Platano, archiviata la tormentata relazione con Riccardo Guarnieri, ha iniziato a conoscere il cavaliere napoletano Claudio, tra loro già ci sono stati dei baci: sarà la volta buona per la bella dama? Gemma Galgani sta conoscendo Roberto, mentre Pinuccia continua a pensare ad Alessandro? L’appuntamento è come sempre alle 14.45 su Canale 5.

