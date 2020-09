Uomini e Donne/ Anticipazioni 18 settembre: Armando Incarnato chiude la settimana?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 SETTEMBRE

Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 18 settembre, alle 14.45 su canale 5. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5? Le puntate trasmesse negli ultimi giorni risalgano alla registrazione del 3 settembre. Come fa sapere il Vicolo delle News, durante quella registrazione, Armando Incarnato è finito nuovamente sul banco degli imputati per la decisione di chiudere la conoscenza con una dama che stava frequentando scatenando la dura reazione di Tina Cipollari, convinta che l’obiettivo del cavaliere napoletano non sia trovare una donna con cui costruire una storia d’amore seria e stabile, ma restare in trasmissione. Un momento che il pubblico aspetta da diversi giorni. Lo scontro tra Tina e Armando, dunque, sarà al centro dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne?

SOPHIE CODEGONI LASCIA LA PANCHINA?

Le puntate della settimana di Uomini e Donne, finora, sono state dedicate a Gemma Galgani e alle discussioni con Nicola Vivarelli, ai tronisti Gianluca De Matteis e Davide Donadei, alla tronista Jessina Antonini e alle nuove frequentazioni del trono over ovvero Alessandro e Stefania e Orazio e Rosa. Sophie Codegoni, invece, è rimasta in panchina intervendo solo per rispondere alla domanda di un suo corteggiatore. Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, il giorno di Sophie Codegoni potrebbe essere finalmente arrivato. La giovane tronista, infatti, è uscita in esterna con il corteggiatore argentino Facundo con cui si sarebbe trovata molto bene. Sophie, dunque, siederà finalmente al centro dello studio per guardare le immagini della sua esterna? Lo scopriremo solo con l’inizio della puntata.





