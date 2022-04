Uomini e Donne/ Anticipazioni 19 aprile: Ida assente; Riccardo esce con…

Uomini e donne, anticipazioni 19 aprile: al trono over Riccardo riparte senza Ida…

Dopo la pausa pasquale di lunedì 18 aprile 2022, data in cui è ricorsa la ricorrenza festiva di Pasquetta, Uomini e donne torna a intrattenere il pubblico di Canale 5 in data odierna, martedì 19 aprile 2022. Al rientro dalle vacanze pasquali, i protagonisti del trono over e il trono classico -stando alle relative anticipazioni tv fornite da Uomini e donne classico e over- riservano ai telespettatori delle esclusive novità. Ida Platano, storica dama veterana del parterre over, risulterà assente in studio, dopo essere apparsa in più frangenti vicina all’ex storico Riccardo Guarnieri, tanto da finire in lacrime in seguito ad un ballo lento a cui i due si sono concessi sulle note di Io volevo solo te di LDA (candidato alla vittoria di Amici 21).

Riccardo intanto potrebbe perdere in definitiva la possibilità di proseguire la conoscenza di Gloria, dal momento che la dama si è palesata indispettita verso di lui, rispetto alla vicinanza del cavaliere all’ex Ida. Ma non solo. Riccardo ha iniziato a frequentare un’altra dama, Maria Grazia, la quale potrebbe segnare la rottura definitiva tra Gloria e l’ex di Ida. Il cavaliere Biagio è uscito con la dama Katia, ma l’esterna è da dimenticare: lei avrebbe voluto consumare del sushi e il cavaliere le ha offerto un taglio di pizza che la dama non ha affatto gradito. Bruno riprende la conoscenza intima avviata con la dama Vincenza. Ma non è tutto. Per la quota over, Gemma Galgani riattiva la sua ricerca dell’amore accogliendo a braccia aperte, in un ballo romantico, il nuovo pretendente Giacomo.

Uomini e donne, anticipazioni 19 aprile: al trono classico esterne romantiche per Veronica e Luca

Per la quota trono classico, la neo tronista in carica Veronica Rimondi esce in esterna con ben due pretendenti, Matteo e Andrea. Matteo dedica una serenata alla tronista, per poi provare a baciarla in esterna. La tronista rifiuta categoricamente il bacio, seppur apprezzando l’avvicinamento coraggioso da parte del cavaliere. Con Andrea l’esterna sembra preannunciarsi come l’inizio di una conoscenza intima alla base di una storia seria. Esterna al bacio nel vero senso per l’altro tronista in carica, , che si concede alle effusioni in piscina con la corteggiatrice Aurora, scatenando il risentimento dell’altra pretendente Soraia.

