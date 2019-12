Uomini e Donne/ Anticipazioni 19 dicembre: Armando e Veronica vanno via (trono over)

La settimana di Uomini e Donne continua all’insegna delle polemiche. Oggi, 19 dicembre, ci aspetta una nuova puntata del trono Over che trova ancora sotto i riflettori Gemma Galgani e Juan Luis. In studio infatti si continua a discutere del cavaliere e del suo finto interesse nei confronti della Galgani, tesi avvalorata dalle segnalazioni di Armando Incarnato. Per alcune dame, Gemma dovrebbe infatti chiudere con lui prima che sia troppo tardi. Da Gemma si passa poi ad Armando che siede al centro dello studio. Di fronte a lui Veronica Ursida e Roberta Di Capua, entrambe sono infatti uscite con lui. Ma se con Roberta la frequentazione non è ancora ad un punto determinante, con Veronica sembrano esserci dei sentimenti, come lei stessa ammette. Veronica infatti lamenta di non capirlo e di continuare a non fidarsi di lui, vista la frequentazione che ha ancora anche con Roberta.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando e Veronica lasciano il programma, poi…

Di fronte alle perplessità di Veronica, Armando avanza a Uomini e Donne una proposta inaspettata: “Usciamo insieme dallo studio”. Lei alla fine accetta ma la cosa dura molto poco, visto che appena fuori i due tornano a litigare. La nuova puntata del trono Over continua poi con il ritorno al centro dello studio di Samuel. Dopo Anna Tedesco, il cavaliere sta frequentando altre due dame e con una di queste è anche arrivato un bacio. La questione bacio riporta al centro dell’attenzione quello mancato tra Gemma e Juan Luis e, inevitabilmente, si riaccende la discussione. Una parentesi è poi dedicata anche a Valentina Autiero che sta continuando a frequentare Erik. Tra loro procede a gonfie vele ma Maria De Filippi annuncia che per il cavaliere è arrivata una pretendente. Cosa deciderà di fare?

