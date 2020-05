Uomini e Donne/ Anticipazioni 19 maggio: Sirius va via? Gemma in lacrime

Pubblicità

Oggi alle 14.45 su Canale 5 ci attende un nuovo appuntamento con Uomini e Donne non privo di colpi di scena. Gemma Galgani continua ad essere grande protagonista grazie alla conoscenza con il 26enne Sirius/ Nicola Vivarelli, che procede tra gelosie e pesanti attacchi. Nella puntata di ieri, Valentina Autiero ha svelato di aver chiesto a Sirius un incontro, da lui però rifiutato. In studio è nata un’accesa lite tra Gemma e Valentina che procede con toni molto alti e lacrime nella puntata in onda oggi. Le accuse tra le due dame sono pesanti, tanto che Valentina è disperata. E sembra proprio che in questo scontro sarà coinvolto Sirius che, in una scena anticipata dal promo della nuova puntata, lascerà inaspettatamente lo studio. Che sia un addio definitivo quello del 26enne pretendente della Galgani?

Pubblicità

VERONICA URSIDA CHIUDE CON GIOVANNI A UOMINI E DONNE? GIANNI SPERTI ATTACCA

Al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi 19 maggio tornano poi Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Dopo l’ottimo inizio delle scorse settimane, oggi i due sembrano essere arrivati ad un punto morto, tanto che Maria De Filippi svela che la dama non si è presentata al loro ultimo appuntamento. La cosa non stupisce Gianni Sperti, che sospetta della coppia sin dall’inizio. Anche Roberta Di Padua torna ad accusare Veronica, tirando però in ballo anche lo stesso Giovanni. È proprio lei a ricevere in studio due nuovi pretendenti. Poi al centro torna Valentina Autiero per un confronto con Angelo, il nuovo cavaliere che si è presentato la scorsa settimana e che ha ballato per due volte con lei. Cos’è accaduto tra loro in questi giorni? Lo scopriremo oggi su Canale 5 nella nuova puntata di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA