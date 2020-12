Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 dicembre: bacio per Gemma, Gianluca e Davide…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 2 DICEMBRE

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 2 dicembre, sarà ricca di colpi di scena e di discussioni. L’appuntamento di oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe riprendere da Gemma Galgani che, dopo l’infuocata discussione con Maria e Sabina a causa di Biagio, ritroverà il sorriso con Maurizio con cui, a cena, c’è stato anche un bacio. Si passerà così a Gianluca De Matteis che è stato più volte accusato di essere freddo e di non avere un vero interesse per nessuna delle sue corteggiatrici. In esterna con Marianna, però, si lascerà andare facendole anche un massaggio alle spalle. Un momento che ha portato Marianna a scegliere tra lui e Armando Incarnato rinunciando alla conoscenza con il cavaliere napoletano per poter continuare solo con lui. Non ci sarà tempo per respirare che si dovrebbe passare al capitolo Armando che discuterà con Lucrezia per non averle detto dell’appuntamento con Marianna.

EMOZIONI PER DAVIDE DONADEI

Durante la puntata di Uomini e Donne in onda oggi dovrebbe esserci spazio anche per Davide Donadei. Oltre a discutere ancora con Chiara la quale ribadirà di sentirlo molto distante mentre lui si difenderà affermando di non fidarsi di lei, vivrà delle emozioni molto intense con la videochiamata della mamma e del fratello. Sarà un momento particolarmente intenso per il tronista pugliese che è legatissimo alla famiglia. Davide, inoltre, confermerà di avere un interesse maggiore per Beatrice con cui, dopo vari alti e bassi, il rapporto sta tornando ad essere sereno. Anche la conoscenza con Valeria continuerà anche se tra i due potrebbe inserirsi Armando Incarnato che non nasconderà di aver messo gli occhi su Valeria considerandola una vera donna tra le varie signore presenti in studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA