Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 dicembre: esterne dei nuovi tronisti (trono classico)

Oggi andrà in onda su Canale 5 la scelta di Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di uscire dal programma con Daniele Schiavon. Di questo però, dedicheremo un focus a parte. Cos’altro succederà durante il pomeriggio? Dalle 14.45, si riapriranno i battenti del trono classico e si continuerà proprio con Giulio. Archiviate le sue dinamiche, ci sarà modo per mettere in evidenza il percorso di Giulia, divisa proprio tra il suo attuale fidanzato ed Alessandro Basciano. Di seguito, si svilupperà pure il trono di Carlo Pietropoli, il nuovo tronista. Ecco cosa scrivono a tal proposito le valide talpe del VicoloDelleNews: “È uscito con tre ragazze: Jessica, Alice (unica bionda, lui preferisce le more) e Bruna. Dice che le esterne con Jessica e Bruna sono andate bene mentre con Sara non proprio”. Si parte dell’esterna con Jessica, c’è intesa ma nulla di trascendentale. “Lui vuole vedere come si comporta e ad un certo punto le dice che deve abbandonare l’esterna perché deve fare una chiamata”, si legge.

Uomini e Donne Trono Classico: Carlo e Veronica alle prese con le prime esterne

Carlo Pietropoli, per “testare” la corteggiatrice, decide di sparire per venti minuti: “e poi torna scusandosi del fatto che doveva chiamare un amico per la partita a calcetto. Lei non si arrabbia e a lui sta cosa piace. Poi fanno vedere l’esterna con Alice e mette pure lei alla prova per vedere una reazione. Parla tutto il tempo di Jessica, addirittura la chiama così e lei non si incavola più di tanto. Lui dice che non gli è piaciuto il fatto che non l’ha mandato a quel paese. Fanno vedere anche l’esterna con Bruna e lui dice che con lei non c’è bisogno di far provocazioni perché ha già intravisto un caratterino molto forte”. Si parla anche di Veronica Burchielli ma lo spazio a lei dedicato sarà proprio esiguo. La ragazza inoltre, proprio nelle ultime registrazioni, ha palesato la volontà di chiarirsi con Alessandro Zarino, quindi vedremo cosa accadrà nel corso delle settimane.

