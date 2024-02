Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 febbraio: Alessandro Vicinanza ricomincia da Maura

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 2 febbraio, alle 14.45, con una nuova puntata in cui al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Alessandro Vicinanza. Il cavaliere salernitano, dopo aver chiuso con Cristina Tenuta, è uscito con Manuela con cui, però, non è scattata la scintilla. Alessandro, dopo aver ribadito di provare ancora un interesse per Roberta Di Padua la quale, tuttavia, ha chiuso la porta, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco uscendo con Maura, una nuova dama del trono over che è uscita con Alessio il quale, tuttavia, ha capito di essere innamorato di Claudia con cui ha lasciato poi il programma.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Alessandro e Maura si accomoderanno al centro dello studio per parlare del loro appuntamento. Durante il confronto, però, scoppia l’ennesima discussione con Mario e Roberta che esprimono perplessità sui sentimenti di Alessandro per Ida Platano.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: è davvero tutto finito?

Nel corso della puntata, l’attenzione si sposta su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. In particolare, Maria De Filippi affronta l’argomento dello stesso profumo che entrambi hanno postato sui social. Il cavaliere salernitano spiega di aver agito d’istinto e di aver voluto lanciare un messaggio a Roberta. Di fronte a tale situazione, Maura decide di abbandonare il centro dello studio e tornare al proprio posto.

Spazio, inoltre, sempre al trono over con la dama Ida che, di fronte alla scelta di Luciano di conoscere una signora giunta in trasmissione solo per lui, abbandona lo studio non immaginando che, giunti ad un livello importante di conoscenza, il cavaliere decidesse di uscire con altre signore.











